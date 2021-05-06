Количество случаев анафилаксии при вакцинировании от COVID-19 в Японии продолжает снижаться
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Токио, 30 апреля (Jiji Press). В Японии количество случаев анафилаксии, связанной с вакцинацией против нового коронавируса, продолжаете снижаться, согласно данным министерства здравоохранения.
По данным, представленным на совещании экспертов, к 22 апреля на миллион прививок приходилось 37 случаев анафилаксии – на 18 апреля этот показатель составлял 46 случаев на миллион.
По данным министерства, почти все люди, у которых после вакцинации от коронавируса развилась тяжёлая аллергическая реакция (анафилаксия), уже выздоровели.
К 22 апреля в Японии было проведено около 2,5 миллиона прививок от коронавируса, и медицинские учреждения зарегистрировали 94 случая анафилаксии, определённым по международным стандартам.
Девять человек в возрасте от 46 лет до 101 года после вакцинации против вируса умерли, но связь этих смертей с прививками не подтверждается.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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