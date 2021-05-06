Использование нового мобильного устройства контроля скорости эффективно снижает скорость транспортных средств

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Токио, 5 мая (Jiji Press). Испытания, проведенные Национальным полицейским агентством Японии, подтвердили, что недавно разработанное портативное устройство контроля скорости эффективно замедляет движение транспортных средств, движущихся по школьным зонам, особенно в утренние часы.

Агентство проинформировало полицейские управления по всей стране о результатах, чтобы побудить их использовать это оборудование.

Предполагается, что к концу марта 2022 года общее количество находящихся в эксплуатации устройств превысит 100 единиц в 46 из 47 префектур страны. Оборудование, установленное на обочинах дорог, могут нести два человека.

При каждом устройстве дежурит полицейский, чтобы предотвратить кражу или повреждение оборудования. Устройство автоматически фотографирует сидящих за рулём и номерные знаки транспортных средств, движущихся со скоростью, превышающей допустимые. Водителей вызывают позднее, чтобы определить штраф за превышение скорости.

Использовавшееся ранее мобильное оборудование для контроля скорости требовало от полицейских останавливать машины и выписывать штрафы за превышение скорости на месте. Ожидается, что новый тип будет использоваться в основном на узких дорогах школьных зон и общественных дорогах.

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