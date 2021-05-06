Правительство Японии примет решение о продлении чрезвычайного положения 7 мая
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Токио, 5 мая (Jiji Press). Правительство Японии планирует продлить третье чрезвычайное положение в связи с новым коронавирусом, которое распространяется на Токио и три западные префектуры и должно закончиться 11 мая.
Как сообщили 5 мая информированные источники, решение о продлении чрезвычайного положения с вирусом в столице Японии и префектурах Осака, Киото и Хёго будет принято на заседании правительственного штаба по реагированию на коронавирус 7 мая.
Согласно источникам, изучается идея продления чрезвычайного положения на срок от двух недель до одного месяца. Правительство ускорит обсуждения, в том числе о сферах предприятий, которым предложат временно остановить работу.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ провёл переговоры по этому вопросу днём 5 мая с соответствующими министрами, в том числе с министром экономического возрождения Нисимурой Ясутоси, который возглавляет действия правительства в связи с вирусным кризисом.
«Мы хотим принять решение в течение этой недели после того, как выслушаем мнение экспертов», – сказал Суга репортёрам после встречи. Он подчеркнул, что меры противодействия коронавирусу, принятые в условиях чрезвычайного положения, оказались эффективными, сказав: «Передвижение людей однозначно снизилось, что было одной из основных целей объявления чрезвычайного положения».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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