Эксперты предупреждают о возможном введении чрезвычайного положения во время Олимпиады

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Группа экспертов сообщила о вероятности того, что японскому правительству может потребоваться ввести новое чрезвычайное положение в Токио в связи с новым коронавирусом во время предстоящих Олимпийских игр, в зависимости от степени распространения. очень заразного варианта, впервые обнаруженного в Индии.

Группа, состоящая из сотрудников разных организаций, в том числе Национального института инфекционных заболеваний, представила свои оценки на дневном заседании консультативного совета министерства здравоохранения по COVID-19.

Продолжающееся чрезвычайное положение, охватывающее Токио и девять других префектур, в настоящее время должно закончиться 20 июня.

Группа в том числе оценила количество новых случаев заражения, основываясь на темпах увеличения потоков людей в Токио после отмены текущего чрезвычайного положения, отметив, что новое чрезвычайное положение будет необходимо в японской столице, если ежедневное количество новых заражений превысит 1000.

Группа заявила, что количество новых случаев увеличится, даже если влияние более заразного индийского варианта окажется относительно небольшим, а рост людских потоков будет ограничен примерно на 10%, что заставит правительство объявить новое чрезвычайное положение во второй половине июля.

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