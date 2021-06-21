В Японии будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет во время летних каникул

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Токио, 20 июня (Jiji Press). В Японии будут вакцинировать от нового коронавируса школьников в возрасте от 12 до 15 лет во время летних каникул, заявил 20 июня министр реформы регулирования Коно Таро.

Правительство надеется, что за счёт проведения прививок для этой возрастной группы во время летних каникул можно будет добиться того, что дети смогут вернуться в школу, не беспокоясь о коронавирусных инфекциях, сказал Коно в телевизионной программе.

Он добавил, что министерство образования выпустит соответствующие инструкции в ближайшем будущем.

В мае министерство здравоохранения снизило минимальный возраст для вакцины против COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer Inc. с 16 до 12 лет.

Коно сказал: «Теперь известно, что возраст слабо связан с эффективностью или безопасностью вакцины».

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