Верховный суд Японии утвердил смертный приговор по делу «чёрной вдовы»

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Верховный суд Японии отклонил апелляцию на смертный приговор высокого суда 74-летней женщине за убийство троих пожилых мужчин в рамках дела о «чёрной вдове».

Апелляция, поданная обвиняемой Какэхи Тисако, была отклонена единогласным решением пятерых судей третьей судебной коллегии Верховного суда, что окончательно утвердило смертную казнь, вынесенную окружным судом и высоким судом.

«Она совершала аналогичные преступления четыре раза за шесть лет, грубо пренебрегая человеческими жизнями», – сказала председатель суда Миядзаки Юко.

Согласно постановлениям судов низшей инстанции, Какэхи убила своего 75-летнего мужа и еще двоих мужчин, заставив их принимать соединения цианида в период с 2012 по 2013 год с целью приобретения их имущества.

В 2007 году она попыталась убить другого мужчину, чтобы избежать выплаты долга.

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