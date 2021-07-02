Верховный суд Японии утвердил смертный приговор по делу «чёрной вдовы»
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Верховный суд Японии отклонил апелляцию на смертный приговор высокого суда 74-летней женщине за убийство троих пожилых мужчин в рамках дела о «чёрной вдове».
Апелляция, поданная обвиняемой Какэхи Тисако, была отклонена единогласным решением пятерых судей третьей судебной коллегии Верховного суда, что окончательно утвердило смертную казнь, вынесенную окружным судом и высоким судом.
«Она совершала аналогичные преступления четыре раза за шесть лет, грубо пренебрегая человеческими жизнями», – сказала председатель суда Миядзаки Юко.
Согласно постановлениям судов низшей инстанции, Какэхи убила своего 75-летнего мужа и еще двоих мужчин, заставив их принимать соединения цианида в период с 2012 по 2013 год с целью приобретения их имущества.
В 2007 году она попыталась убить другого мужчину, чтобы избежать выплаты долга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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