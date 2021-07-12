В мемориальной церемонии в парке Мира в Хиросиме примут участие представители 93 стран

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Хиросима, 9 июля (Jiji Press). Представители 93 стран и Европейского Союза должны присутствовать на мемориальной церемонии мира в Хиросиме 6 августа этого года, сообщили власти города.

Церемония, посвящённая 76-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы войсками США, может стать второй по количеству участвующих стран после 2015 года, когда прибыли представители 100 стран и ЕС.

Среди ядерных держав к мероприятию в этом году присоединятся США, Израиль, Индия, Великобритания, Франция и Россия. Китай и Пакистан не будут участвовать.

Северную Корею снова не пригласили, так как у неё нет посольства в Японии.

В качестве меры по предотвращению заражения новым коронавирусом количество мест будет сокращено до менее 10% от обычного уровня. Также ограничили количество участников запланированного музыкального представления старшеклассников.

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