В мемориальной церемонии в парке Мира в Хиросиме примут участие представители 93 стран
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Хиросима, 9 июля (Jiji Press). Представители 93 стран и Европейского Союза должны присутствовать на мемориальной церемонии мира в Хиросиме 6 августа этого года, сообщили власти города.
Церемония, посвящённая 76-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы войсками США, может стать второй по количеству участвующих стран после 2015 года, когда прибыли представители 100 стран и ЕС.
Среди ядерных держав к мероприятию в этом году присоединятся США, Израиль, Индия, Великобритания, Франция и Россия. Китай и Пакистан не будут участвовать.
Северную Корею снова не пригласили, так как у неё нет посольства в Японии.
В качестве меры по предотвращению заражения новым коронавирусом количество мест будет сокращено до менее 10% от обычного уровня. Также ограничили количество участников запланированного музыкального представления старшеклассников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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