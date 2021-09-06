5 сентября прошла церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио

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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Паралимпийские игры в Токио после жарких соревнований спортсменов с ограниченными возможностями в разгар безжалостной пандемии коронавируса закончились вечером 5 сентября.

Церемония закрытия 13-дневных Паралимпийских игр прошла на Японском национальном стадионе с участием паралимпийцев и официальных лиц, но без зрителей.

Выступая перед церемонией, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил радость успешным проведением Паралимпийских игр в Токио и сказал, что это были самые важные Паралимпийские игры в истории мероприятия, учитывая проблемы, связанные с пандемией.

Токио принимал Паралимпийские игры впервые за 57 лет и стал первым городом, который дважды в истории Паралимпийских игр проводил Летние игры.

В XVI летних Паралимпийских играх приняло участие рекордное количество спортсменов – в общей сложности около 4400 из 162 стран и регионов, а также команда беженцев, которые участвовали в 539 соревнованиях по 22 видам спорта. Два спортсмена из Афганистана также присоединились к соревнованиям, покинув свою родную страну, где политическая ситуация крайне нестабильна.

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