Общее количество заразившихся с момента начала эпидемии в Японии достигло 1,64 млн человек

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии, в том числе среди пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, выросло на 66520 за неделю и достигло уровня в 1 641 705 человек к 10:00 13 сентября, при этом рост числа заражений был существенно меньше, чем на предыдущей неделе.

Наибольший прирост за неделю среди префектур был отмечен в Осаке – 9793, Токио – 9688, Айти – 7721, Канагаве – 5971 и Сайтаме – 4412.

Число умерших от COVID-19 в Японии увеличилось на 445 до 16 817 человек. Еженедельный рост смертей увеличился на 44 по сравнению с предыдущей неделей.

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