В Японии рассматривают возможность предоставления лечения коктейлем с антителами у пациентов дома
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Токио, 15 сентября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии в ближайшее время рассмотрит возможность разрешить пациентам с новым коронавирусом получать лечение коктейлем из антител дома, заявил министр здравоохранения Тамура Норихиса.
Лечение коктейлем из антител в настоящее время используется в основном для госпитализированных пациентов с коронавирусом, чтобы предотвратить развитие у них серьёзных симптомов. Пациентам, выздоравливающим дома, он оказывается амбулаторно.
«Поскольку от врачей поступает много запросов об использовании (лечения коктейлем с антителами) дома (у пациентов), мы хотим быстро рассмотреть (возможность) и предложить способы реализации», – сказал Тамура на внеочередном заседании парламента.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ сообщил журналистам в тот же день, что дал указание министерству здравоохранения рассмотреть вопрос о разрешении пациентам с COVID-19 использовать коктейль с антителами во время выздоровления дома. Он сказал, что министерство занимается этим вопросом и его решение не займёт много времени.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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