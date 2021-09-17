Японские эксперты призывают к бдительности в отношении возобновления роста инфекций зимой

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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Число новых случаев COVID-19 в Токио необходимо значительно сократить, заявили эксперты, выразив обеспокоенность по поводу возможного нового роста инфекций нового коронавируса к зиме.

Общее количество новых случаев заражения в японской столице имеет тенденцию к снижению с конца августа, но доля новых случаев COVID-19 среди детей до 10 лет растёт, заявили эксперты на заседании администрации Токио по мониторингу ситуации с COVID- 19.

К 15 сентября среднее за семь дней ежедневное число новых случаев заражения в Токио составило 1095,1, что на 45% меньше, чем неделей ранее.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило 3097 человек, что на 911 меньше, а число тяжело больных пациентов, измеренное в соответствии со стандартами столичной администрации, снизилось на 54 до 1988.

Число пациентов, лечащихся дома, сократилось вдвое и составило 5971 человек. Девять пациентов, в том числе человек в возрасте 30-39 лет, умерли дома на прошлой неделе.

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