В Японии создают цифровые сертификаты вакцинирования против COVID-19
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Токио, 18 сентября (Jiji Press). Правительство Японии планирует ввести цифровые сертификаты о вакцинации против COVID-19 с использованием смартфонов, заявили официальные лица.
Бизнес-операторы и другие лица смогут проверить статус вакцинации пользователя, отсканировав его QR-код.
Правительство намерено уже в этом году начать выдачу цифровых сертификатов о вакцинации людям, у которых есть личные идентификационные карты My Number.
В рамках этой системы люди будут устанавливать приложение для смартфонов, сканировать свои идентификационные карты и вводить четырёхзначный код, чтобы получить цифровые свидетельства о вакцинации.
QR-код будет содержать информацию, включая имя, записи о вакцинации и производителя вакцины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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