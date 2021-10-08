Сильное землетрясение напугало жителей Токио

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Токио, 8 октября (Jiji Press). Сильное землетрясение, которое произошло в районе Токио и его окрестности поздно вечером 7 октября, удивило и напугало многих людей, в том числе возвращавшихся домой после работы.

Длинная очередь выстроилась у стоянки такси перед станцией Кита-Сэндзю Восточно-Японской железной дороги (JR East) в районе Адати в Токио, где интенсивность землетрясения составила выше 5 баллов по японской семибалльной шкале.

«На смартфонах пассажиров метро срабатывают оповещения о землетрясении», – сказал 44-летний работник компании из города Кавагути, префектура Сайтама. Он говорит, что из-за остановки движения поездов он не может уехать домой и будет ждать возобновления движения. Он смог связаться со своей женой и двумя детьми через приложение для обмена сообщениями Line.

27-летний работник компании, который пил с друзьями в японском пабе идзакая недалеко от станции Кита-Сэндзю, сказал: «Мне кажется, это самое сильное землетрясение со времён Великого восточно-японского землетрясения» на северо-востоке Японии 11 марта 2011 г.

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