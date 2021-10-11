От сильного землетрясения в Токио пострадало как минимум 54 человека

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Токио, 8 октября (Jiji Press). По меньшей мере 54 человека были ранены в Токио и четырёх близлежащих префектурах в результате сильного землетрясения, которое произошло в столичном районе Токио 7 октября.

Пятеро из них получили серьёзные травмы – двое в префектуре Тиба, к востоку от Токио, и трое в префектуре Сайтама, к северу от японской столицы, согласно данным местных властей и других источников.

Сообщалось также о раненых в префектуре Канагава, к югу от Токио, и префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.

Землетрясение с оценочной магнитудой 5,9 произошло около 22:41 вечера 7 октября на глубине 75 километров в северо-западной части преф. Тиба.

В районе Адати в Токио и двух муниципалитетах в Сайтаме сейсмическая интенсивность составила более 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности от 0 до 7.

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