От сильного землетрясения в Токио пострадало как минимум 54 человека
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 октября (Jiji Press). По меньшей мере 54 человека были ранены в Токио и четырёх близлежащих префектурах в результате сильного землетрясения, которое произошло в столичном районе Токио 7 октября.
Пятеро из них получили серьёзные травмы – двое в префектуре Тиба, к востоку от Токио, и трое в префектуре Сайтама, к северу от японской столицы, согласно данным местных властей и других источников.
Сообщалось также о раненых в префектуре Канагава, к югу от Токио, и префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.
Землетрясение с оценочной магнитудой 5,9 произошло около 22:41 вечера 7 октября на глубине 75 километров в северо-западной части преф. Тиба.
В районе Адати в Токио и двух муниципалитетах в Сайтаме сейсмическая интенсивность составила более 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности от 0 до 7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Сильное землетрясение напугало жителей Токио
- Сильное землетрясение в районе Токио: пострадало 17 человек, нарушена работа транспорта
- Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай стихийных бедствий не забываем про одежду!
- На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
- В Японии пересмотрели вероятный ущерб от возможного извержения горы Фудзи, которое может затронуть большие территории, чем предполагалось ранее
- На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
- История действующего вулкана Фудзи и извержение годов Хоэй (1707)
- [Новости] Извержение горы Фудзи может засыпать пеплом центральные районы Токио
- Непредсказуемая активность вулканов Японии
- Вулканическая активность в Японии: ожидать ли сильных извержений?
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий
- Неравенство компаний по степени готовности к стихийным бедствиям в Японии
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни
- Готовность к стихийным бедствиям: далеко не во всех семьях детям рассказывают о необходимых мерах
- Что делать при землетрясении?
- Что делать, когда придёт цунами?
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить