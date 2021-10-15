15 октября премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщит о плане мер против коронавируса
НовостиПолитика Экономика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что 15 октября он объявит план мер своего правительства в отношении коронавируса, включая расширение больниц.
Он сделал это замечание на пресс-конференции после роспуска палаты представителей парламента Японии 31 октября.
«Мы находимся на поворотном этапе», - сказал Кишида, добавив, что выборы будут проводиться «для того, чтобы выбрать наше будущее».
Кишида также сказал, что 15 октября будет открыто совещание для обсуждения новой формы капитализма, которая является центральным элементом его политической программы.
Правительство намерено принять к концу года дополнительный бюджет на 2021 финансовый год. В связи с этим, по его словам, «в первую очередь мы представим экономический пакет на десятки триллионов йен».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг
- В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились