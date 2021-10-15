15 октября премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщит о плане мер против коронавируса

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Токио, 14 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что 15 октября он объявит план мер своего правительства в отношении коронавируса, включая расширение больниц.

Он сделал это замечание на пресс-конференции после роспуска палаты представителей парламента Японии 31 октября.

«Мы находимся на поворотном этапе», - сказал Кишида, добавив, что выборы будут проводиться «для того, чтобы выбрать наше будущее».

Кишида также сказал, что 15 октября будет открыто совещание для обсуждения новой формы капитализма, которая является центральным элементом его политической программы.

Правительство намерено принять к концу года дополнительный бюджет на 2021 финансовый год. В связи с этим, по его словам, «в первую очередь мы представим экономический пакет на десятки триллионов йен».

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