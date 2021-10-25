В Токио выявлено 19 случаев заболевания COVID-19

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Токио, 24 октября (Jiji Press). В Токио выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19, что на 21 меньше, чем в тот же день неделей ранее, и впервые ежедневное число выявленных заражений упало ниже 20 после 17 июня прошлого года, сообщила столичная администрация.

Впервые с 14 августа этого года в японской столице не зарегистрирована ни одна новая смерть от COVID-19. Показатель в 22 пациента с тяжелыми симптомами не изменился с 23 октября. Среднее число ежедневных новых случаев заражения за семь дней упало на 48,2% по сравнению с неделей ранее до 31,3.

По всей Японии было зарегистрировано 236 новых случаев инфекции, при этом ни одного случая в 16 префектурах, включая префектуры Мияги, Фукусима, Нагасаки и Кумамото.

Число в 208 пациентов с тяжёлыми симптомами не изменилось с 23 октября. Сообщают о восьми новых смертельных случаях.

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