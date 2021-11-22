Полиция Токио проводит учения по управлению дорожным движением в условиях землетрясения

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Столичное управление полиции Токио провело учения по управлению дорожным движением. Условия учений предполагали сильное землетрясение непосредственно под районом Токио и его уровень сейсмической интенсивности составил 7 баллов, самый высокий уровень по шкале сейсмической интенсивности Японии.

Для учений на 30 минут с 9 часов утра были перекрыты 7-километровые полосы движения между перекрестком Дайси в Кавасаки, префектура Канагава, и стоянкой Хэйвадзима в токийском районе Ота на городской системе скоростных автомагистралей.

Исходя из условий, что на дороге рассыпаны грузы из грузовой машины, участники учений проверили степень повреждения скоростной автомагистрали и проложили путь для пожарных машин и других машин экстренной помощи.

Если в Токио произойдёт землетрясение интенсивностью менее 6 и выше по шкале сейсмичности, скоростные магистрали и шесть других в столице будут использоваться исключительно для автомобилей экстренных служб, обычные транспортные средства не смогут их использовать.

«Если произойдет землетрясение, мы хотим, чтобы люди воздерживались от передвижения в транспортных средствах, позволяя машинам экстренной помощи пользоваться дорогой», – сказал Минова Кэндзи, сотрудник отдела управления дорожным движением столичного управления полиции.

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