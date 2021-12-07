Японское правительство расширит налоговые льготы для компаний, повышающих заработную плату

Новости

Токио, 6 декабря (Jiji Press). Японское правительство и правящий блок рассматривают возможность увеличения налоговых вычетов до 30 процентов для крупных компаний и 40 процентов для более мелких, если они повысят заработную плату, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Налоговые льготы для компаний, повышающих заработную плату, являются одной из основных тем ежегодных обсуждений налоговой реформы в этом году и одним из основных направлений политики премьер-министра Кисиды Фумио, который стремится обеспечить эффективный цикл экономического роста и перераспределения богатства.

Правящая коалиция планирует принять пакет налоговой реформы на 2022 финансовый год, который начнется в апреле следующего года, уже на этой неделе.

Представители правительства и правящей коалиции рассматривают план расчёта налоговых вычетов на основе увеличенного размера годовой заработной платы, включая премии. Некоторые говорят, что ставка налоговых вычетов для крупных компаний должна основываться на увеличении размера базовой заработной платы.

В настоящее время максимальная ставка налоговых вычетов для компаний, занимающихся повышением заработной платы, составляет 20 процентов для крупных компаний и 25 процентов для более мелких. Налоговые льготы для таких компаний действуют с 2013 финансового года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме