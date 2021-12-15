В Японии обсуждают идеи использования вулканической пемзы, засоряющей побережье

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Хорошая новость – появляются идеи по утилизации пемзы, образовавшейся в результате извержения подводного вулкана и засоряющей побережье во многих регионах Японии.

В результате извержения подводного вулкана на островах Огасавара в Тихом океане большое количество пемзы выброшено на побережье префектуры Окинава, самой южной префектуры Японии, и в других районах. Она мешает рыболовству и туристической отрасли в пострадавших регионах.

На Окинаве пемза накапливается в различных местах, в том числе в рыбацких портах.

Вместо того, чтобы как-то выбрасывать камни, что является дорогостоящей операцией, в Японии ищут способы их утилизации, хотя это непросто из-за высокого содержания соли и хрупкости.

Группа исследователей из таких организаций, как Институт промышленных наук и технологий Канагавы, успешно провела эксперимент по превращению пемзы в кристаллы цеолита – материала, часто используемого в качестве адсорбента.

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