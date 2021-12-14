Правительство Японии планирует выделить на корректировку занятости субсидий более чем на 5 трлн йен

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Министерство труда Японии сообщило, что совокупная сумма субсидий на корректировку занятости, предоставленных или планируемых к предоставлению правительством Японии, с марта 2020 года превысила 5 триллионов йен.

Сумма увеличилась после того, как правительство ввело в рамках своей программы субсидирования занятости специальные меры для помощи предприятиям в сохранении рабочих мест в условиях пандемии COVID-19.

Правительство решило вложить в программу дополнительные средства. Однако в следующем финансовом году ставку страховых взносов по страхованию занятости неизбежно придётся поднять, поскольку финансовое положение системы страхования остаётся тяжёлым.

В рамках программы субсидирования корректировки занятости государство берёт на себя часть отпускных, которые компании выплачивают работникам, находящимся в оплачиваемом отпуске. Министерство повысило размер и суточный лимит субсидий в качестве специальной меры ыв условиях пандемии.

В результате совокупная сумма субсидий на корректировку занятости, которую было решено выплачивать, с марта 2020 года по 10 декабря составила 5046,2 миллиарда йен.

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