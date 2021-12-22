В Японии в 2021 году за непристойное поведение наказано 200 учителей школ

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Токио, 21 декабря (Jiji Press). В государственных школах в Японии в 2020 финансовом году, который закончился в марте прошлого года, в общей сложности 200 учителей наказаны – например, уволены – за непристойные действия или сексуальные домогательства, как показали результаты исследования министерства образования.

Этот показатель значительно снизился с 273 в 2019 финансовом году, когда он был вторым по величине за всю историю наблюдений, но остаётся на уровне 200 или выше восьмой год подряд. «Принятые контрмеры показали определённую эффективность, но последняя цифра всё ещё высока, поэтому ситуация остаётся прискорбной», – заявили в министерстве.

В 2020 финансовом году 96 учителей были наказаны за непристойные действия в отношении учащихся, в том числе в школах, где работали – в предыдущем году было наказано 126 учителей. Министерство рекомендует школам увольнять таких учителей, но в пяти случаях учителя были лишь временно отстранены.

В исследовании 2020 финансового года министерство впервые изучило, подавались ли уголовные иски. В 39 из 200 дел случаев иски о возбуждении уголовного дела не подавались, поскольку сами потерпевшие или их родители не хотели идти на такой шаг. По 28 различным делам решение о возбуждении уголовного дела не было вынесено.

В министерстве заявили, что хотят убедиться, что необходимые действия будут предприниматься в сотрудничестве с правоохранительными органами.

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