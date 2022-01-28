Мужчина с ружьём захватил заложника в префектуре Сайтама

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Фудзимино, преф. Сайтама, 28 января (Jiji Press). Мужчина с охотничьим ружьём взял заложника и закрылся в доме в Фудзимино, префектура Сайтама, недалеко от Токио, рано утром 28 января.

27 января около 21:15 в полиции получили экстренный вызов – сказали, что были слышны выстрелы, и потом рядом с домом был найден истекающий кровью человек.

По данным полиции и пожарных, 41-летний мужчина с ранениями в грудь и живот был найден лежащим возле подъезда дома и доставлен в больницу. Мужчина, предположительно медицинский работник, в это время находился в сознании.

Заложник, как полагают, является врачом в возрасте 40 лет. Есть информация, что он также ранен.

Источники сообщили, что заложник и пострадавший 41-летний мужчина могли подвергнуться нападению во время посещения этого дома.

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