В Японии готовят законопроект об обязательном использовании энергосберегающих технологий в новых домах
НовостиПолитика Общество Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 апреля (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект, согласно которому новые дома должны соответствовать стандартам энергосбережения с 2025 финансового года.
Правительство надеется, что законопроект о пересмотре закона об улучшении энергосберегающих характеристик зданий будет принят во время текущей очередной сессии парламента Японии, которая завершится 15 июня, поскольку страна стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
В преддверии летних выборов в Палату советников продлить сессию сложно, поэтому правительство и правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией, тщательно рассмотрели вопрос о внесении законопроекта во время сессии.
Правительство решило, что законопроект необходимо принять как можно скорее, после настойчивых запросов от строителей домов и законодателей, поддерживающих энергосбережение, сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Выбор Японии после заключения Климатического пакта Глазго: путь к декарбонизации
- Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к возвращению позиций
- Мировой переход на электромобили: могут ли стать весомой альтернативой автомобили на водороде?
- Почему в Японии так медленно идёт переход на электромобили?
- В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
- Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей
- Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
- Продажи новых автомобилей в Японии: доминируют компактные и гибридные машины
- «Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу
- Япония увеличит размер субсидии на покупку электромобилей
- В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями
- Довести до 30% долю электромобилей в 2030 году: производителям вменяется в обязанность ускорить улучшение эффективности расходования топлива
- Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США
- Toyota представляет электрическое средство передвижения, напоминающее самокат
- «Тойота»: ограничение импорта автомобилей в США приведёт к рецессии
- Toyota совместно с JAXA намерена разработать луноход
- Новый облик токийских такси
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги