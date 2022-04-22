В Японии готовят законопроект об обязательном использовании энергосберегающих технологий в новых домах

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект, согласно которому новые дома должны соответствовать стандартам энергосбережения с 2025 финансового года.

Правительство надеется, что законопроект о пересмотре закона об улучшении энергосберегающих характеристик зданий будет принят во время текущей очередной сессии парламента Японии, которая завершится 15 июня, поскольку страна стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В преддверии летних выборов в Палату советников продлить сессию сложно, поэтому правительство и правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией, тщательно рассмотрели вопрос о внесении законопроекта во время сессии.

Правительство решило, что законопроект необходимо принять как можно скорее, после настойчивых запросов от строителей домов и законодателей, поддерживающих энергосбережение, сообщили источники.

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