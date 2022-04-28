Члены правительственной комиссии предлагают начать открывать границы для туристов
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Неправительственные члены ключевой группы правительства Японии предложили поэтапное открытие границ страны для иностранных туристов.
На заседании Совета по экономической и фискальной политике во главе с премьер-министром Кисидой Фумио участники обсудили возможное дальнейшее ослабление ограничений на въезд, введенных правительством в связи с коронавирусом.
В своем совместном предложении представители бизнеса и учёных подчеркнули, что Япония должна стремиться к восстановлению числа прибывающих туристов, которое сократилось из-за пандемии COVID-19, в преддверии Всемирной выставки 2025 года в Осаке.
В ходе встречи участники подтвердили важность использования жизнеспособности мировой экономики для экономического роста Японии в то время, когда страна страдает от отсутствия входящего спроса и сокращения положительного сальдо текущих операций из-за резкого роста цен на ресурсы.
«Удовлетворение устойчивого зарубежного спроса повысит жизнеспособность экономики Японии и укрепит её долгосрочный потенциал роста», – сказал Кисида на встрече.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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