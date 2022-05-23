Китайский авианосец возвращается в Китай
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Токио, 22 мая (Jiji Press). Флот китайских ВМС, включая авианосец «Ляонин», который с начала мая действовал в водах Тихого океана к югу от самой южной префектуры Японии Окинава, направился на север и вошел в Восточно-Китайское море. Об этом 22 мая сообщило министерство обороны Японии.
Предполагается, что флот возвращается в Китай после завершения серии учений.
Количество взлетов и посадок самолетов с авианосца Ляонин, подтвержденное Морскими силами самообороны Японии и другими организациями, превысило 300 за период, когда в этом месяце авианосец действовал вблизи Японии. Поскольку это число достигло рекордно высокого уровня, а «Ляонин» действовал в водах ближе к юго-западным островам Нансэй в Японии и на Тайване по сравнению с его прошлыми операциями, министерство обороны Японии внимательно следит за ситуацией, видя, что Китай, возможно, работает над усилением своих возможностей для использования авианосцев в дальних морях.
Самолет, базирующийся на авианосце «Ляонин», пролетел вблизи опознавательной зоны ПВО Японии. Они также несколько раз взлетали и приземлялись на авианосце даже в ночное время.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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