Крупное извержение вулкана Сакурадзима на юго-западе Японии
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Токио, 24 июля (Jiji Press). Взрывное извержение произошло в кратере пика Минамидаке вулкана Сакурадзима в городе Кагосима на юго-западе Японии около 20:05, сообщает Японское метеорологическое агентство.
Агентство повысило вулканическую тревогу для Сакурадзимы с уровня 3, который требует ограничений на вход на вулкан, до уровня 5, самого высокого уровня в системе предупреждения, который призывает к эвакуации.
По данным ведомства, в районы, расположенные на расстоянии в 2,5 километра от кратера, летели крупные вулканические камни, и вулканическая деятельность становится очень активной.
Агентство призвало к эвакуации или усилению бдительности в жилых районах в пределах примерно 3 километров от кратера Минамидакэ и кратера Сёва, куда могут попасть крупные вулканические бомбы.
Агентство заявило, что бдительность также необходима в отношении пирокластического потока, смеси высокотемпературных фрагментов вулканического происхождения, таких как расплавленные породы, пепел и газ, в районах в пределах примерно 2 километров от кратера Минамидакэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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