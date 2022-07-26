Крупное извержение вулкана Сакурадзима на юго-западе Японии

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Взрывное извержение произошло в кратере пика Минамидаке вулкана Сакурадзима в городе Кагосима на юго-западе Японии около 20:05, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Агентство повысило вулканическую тревогу для Сакурадзимы с уровня 3, который требует ограничений на вход на вулкан, до уровня 5, самого высокого уровня в системе предупреждения, который призывает к эвакуации.

По данным ведомства, в районы, расположенные на расстоянии в 2,5 километра от кратера, летели крупные вулканические камни, и вулканическая деятельность становится очень активной.

Агентство призвало к эвакуации или усилению бдительности в жилых районах в пределах примерно 3 километров от кратера Минамидакэ и кратера Сёва, куда могут попасть крупные вулканические бомбы.

Агентство заявило, что бдительность также необходима в отношении пирокластического потока, смеси высокотемпературных фрагментов вулканического происхождения, таких как расплавленные породы, пепел и газ, в районах в пределах примерно 2 километров от кратера Минамидакэ.

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