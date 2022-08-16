На похороны бывшего премьер-министра Абэ может приехать вице-президент США

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Вице-президент США Камала Харрис, вероятно, примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, которые состоятся 27 сентября в Токио, сообщили источники в правительстве Японии.

Эта поездка станет первым визитом Харрис в Японию с тех пор, как она вступила в должность в январе прошлого года. Планируется, что во время своего пребывания она проведет переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио.

Президент США Джо Байден пропустит похороны из-за проблем с расписанием, но участие Харрис продемонстрирует миру прочность японско-американского союза.

Ожидается, что в ходе переговоров Кисида и Харрис подтвердят, что их страны будут продолжать совместную работу по продвижению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона – идеи, которую отстаивал Абэ.

Абэ был застрелен 8 июля во время речи в городе Нара на западе Японии.

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