В период праздника О-Бон в Японии удвоилось количество пассажиров скоростных поездов
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Токио, 19 августа (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным шестью компаниями группы японских железных дорог, за неделю перед 17 августа в общей сложности около 6 852 000 человек использовали скоростные поезда, включая поезда синкансэн, на 46 основных участках линий JR.
По данным JR East, всплеск количества пассажиров наблюдался даже после того, как некоторое количество экспресс-поездов было отменено на некоторых участках из-за плохой погоды, в том числе из-за тайфуна №8.
Тем не менее количество пассажиров в период праздника у шести операторов составило примерно 60–70% от уровня 2018 года, до пандемии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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