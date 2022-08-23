Сын рассказал, как его мать потратила около 100 миллионов йен на Церковь объединения

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Осака, 22 августа (Jiji Press). Сын умершей последовательницы религиозной группы, известной как Церковь Объединения, рассказал, как его мать потеряла много денег на этой группе.

В недавнем интервью Jiji Press 55-летний житель западной префектуры Осаки отверг утверждения группы, которая теперь называется Федерацией семей за объединение и мир во всём мире, о том, что она никогда не проводила так называемых духовных распродаж, при которых такие товары, как вазы, продаются по заоблачным ценам на основании заявлений, что они якобы могут уберечь покупателей от несчастий.

Религиозная группа, которая теперь называется Федерацией семей за объединение и мир во всём мире, а также её сбор пожертвований и другие методы привлекли внимание общественности после того, как бывший премьер-министр Абэ Синдзо был застрелен в прошлом месяце человеком, мать которого является последователем культа.

Мужчина из Осаки сказал, что его мать, которая умерла в возрасте 81 года в 2020 году, присоединилась к группе в 2008 году вскоре после того, как начала жить одна после смерти отца и мужа.

По его словам, когда его младшая сестра посетила дом их матери в 2009 году, она нашла вазу, которую, как полагали, мать купила у группы по высокой цене. Банковская книжка матери показала, что в течение примерно одного года было снято более 10 миллионов йен.

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