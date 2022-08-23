Премьер-министр Японии Кисида Фумио призывает к разрыву связей с бывшей Церковью объединения
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Токио, 22 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что для членов кабинета министров и руководителей Либерально-демократической партии важно убедиться, что они не имеют никаких связей с религиозной группой, известной как Церковь объединения.
Выступая перед журналистами в Интернете, Кисида сделал замечание в ответ на недавние разоблачения того, что ряд членов кабинета и руководителей ЛДП были связаны с религиозной группой, официально называемой Федерацией семей за мир и объединение во всём мире.
Кисида отметил, что, когда он пересмотрел свой кабинет и команду руководства ЛДП в начале этого месяца, он поручил членам кабинета и команде руководства ЛДП проверить, есть ли у них какие-либо связи с Церковью объединения, и строго проанализировать их отношения, если таковые имеются.
«Мы получаем от людей различные мнения по поводу Церкви объединения, – сказал премьер-министр. – Чтобы обеспечить доверие к политике, политики должны подумать о том, как они должны себя вести».
Что касается призывов к законодательному шагу по пересмотру корпоративного статуса Церкви объединения, Кисида сказал, что хочет углубить обсуждение этого вопроса и рассмотреть ответы, выслушивая мнения экспертов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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