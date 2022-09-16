Пентагон поддерживает получение Японией средств для ответного удара
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Вашингтон, 14 сентября (Jiji Press). Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Японии Хамадой Ясукадзу заявил о решительной поддержке планов Японии по фундаментальному укреплению своей обороноспособности, включая возможное приобретение средств для ответного удара.
На фоне всё более серьезной ситуации с безопасностью в Восточной Азии, частично отражающей военное давление Китая на Тайвань, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о плане существенного увеличения расходов Японии на оборону.
В преддверии запланированных на конец этого года пересмотров трёх ключевых документов правительства Японии по обороне и безопасности, включая стратегию национальной безопасности, в центре обсуждения были вопросы о том, насколько страна должна увеличить свои расходы на оборону и должна ли она обладать средствами контрудара.
Хамада лично встретился с Остином впервые с момента вступления в должность в августе.
На встрече в Вашингтоне Остин раскритиковал Китай, заявив, что его «принудительные действия в Тайваньском проливе и в водах, окружающих Японию, носят провокационный, дестабилизирующий и беспрецедентный характер». Глава Пентагона подтвердил «непоколебимую приверженность своей страны защите Японии».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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