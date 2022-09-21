Президент Японской национальной туристической организации выразил надежду на возрождение въездного туризма

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Токио, 20 сентября (Jiji Press). Сэйно Сатоси, президент Японской национальной туристической организации, выразил желание добиться восстановления числа въезжающих туристов после того, как Япония начала ослаблять пограничные ограничения в связи с COVID-19.

«Пришло время начать всё сначала», – сказал Сэйно в своём выступлении на собрании, организованном Японским исследовательским институтом, филиалом Jiji Press.

По словам Сэйно, расходы иностранных посетителей вносят значительный вклад в поддержку японской экономики. Он подчеркнул важность привлечения посетителей, особенно из западных стран.

По оценкам, расходы туристов резко упали до чуть более 120 миллиардов йен в 2021 году с более чем 4,8 триллиона йен в 2019 году.

По словам Сэйно, раньше туризм был важным источником доходов Японии из-за рубежа, следующим после экспорта автомобилей и химической продукции.

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