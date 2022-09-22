Количество иностранных посетителей Японии в августе было на 93% ниже уровня, существовавшего до пандемии
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Токио, 21 сентября (Jiji Press). Оценочное число посетителей Японии в августе составило 169 800 человек, что примерно в 6,6 раза больше, чем годом ранее, но все же на 93,3 процента меньше, чем в том же месяце 2019 года, до пандемии COVID-19, как показали правительственные данные.
По данным Японской национальной туристической организации, ежемесячное количество туристов достигло самого высокого уровня в этом году.
Августовская цифра включает 33 000 человек из Вьетнама, больше всего среди стран и регионов, за которыми следуют 28 500 человек из Южной Кореи, 15 800 человек из США и 12 300 человек из материкового Китая.
Япония возобновила приём иностранных посетителей при определённых условиях, за исключением туристов, в марте и с тех пор поэтапно ослабляет ограничения на въезд, связанные с COVID-19, включая частичное открытие своих границ для туристов, путешествующих в пакетных турах, в июне.
Тем не менее, ежемесячное количество посетителей Японии ещё не превысило 200 000 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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