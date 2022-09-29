Военные корабли Китая и России прошли через цепь японских островов Идзу
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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Семь китайских и российских военных кораблей проплыли между японскими островами Идзу в Тихом океане с 26 по 27 сентября, сообщило министерство обороны Японии.
Поскольку в последнее время эти две страны активизировали совместную военную деятельность, японское министерство в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности.
Согласно заявлению министерства, сделанному 27 сентября, три корабля ВМС Китая, в том числе эсминец класса «Наньчан», в ночь на понедельник отправились на запад между островами Идзу Сумисудзима и Торисима.
Около полудня 27 сентября четыре корабля ВМФ России, включая эсминец типа «Удалой», прошли через прилежащую зону вокруг японских вод между островами Идзу Микурадзима и Хатидзёдзима и взяли курс на юго-запад.
В настоящее время японские Морские силы самообороны ведут разведывательную деятельность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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