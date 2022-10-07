В Японии отметили 150-летие открытия первой железной дороги
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Токио, 6 октября (Jiji Press). Церемония, посвящённая предстоящему 150-летию запуска первой в Японии железной дороги, состоялась в отеле Tokyo Station Hotel, расположенном в здании станции Токио железнодоронжных компаний JR.
В мероприятии, спонсируемом министерством транспорта и исполнительным комитетом «Дня железной дороги», в который входят железнодорожные операторы и другие, приняли участие император Нарухито и императрица Масако, официальные лица министерства, представители железнодорожной отрасли и другие.
«Мы передадим традиции и миссию железных дорог следующему поколению», – сказал в своём выступлении Фукасава Юдзи, президент компании JR East.
«Японские железные дороги сыграли важную роль в качестве надежной системы общественного транспорта», – сказал министр транспорта Сайто Тэцуо в торжественной речи, которую от его имени зачитал вице-министр транспорта парламента Фурукава Ясуси.
Император Нарухито сказал в своей речи, что он пользуется железными дорогами с детства, упомянув «тёплые воспоминания о пении некоторых старых железнодорожных песен», когда он был учеником начальной школы. Высоко оценив усилия железнодорожников по продолжению предоставления услуг в условиях пандемии COVID-19, император Нарухито сказал: «Я надеюсь, что железнодорожные службы нашей страны переживут это трудное время и продолжат поддерживать экономику и жизнь».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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