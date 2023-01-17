Toyota рассчитывает в 2023 году произвести около 10,6 млн автомобилей

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Нагоя, 16 января (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. Сообщила о том, что она установила «базовый» план глобального производства на 2023 год на уровне 10,6 млн автомобилей, что в случае его реализации станет рекордным показателем для этого японского автопроизводителя.

По словам представителей Toyota, они допускают риск того, что мировое производство автомобилей упадёт примерно на 10% ниже базового целевого показателя, учитывая множество неопределённостей, включая нехватку полупроводников и пандемию COVID-19.

Примерно со второй половины 2021 года компания была вынуждена неоднократно сокращать производство из-за нехватки полупроводников и по другим причинам, что вызывало путаницу у её поставщиков запчастей.

Основываясь на этом опыте, компания установила базовую цель с «диапазоном колебаний риска в сторону понижения», чтобы позволить своим поставщикам гибко реагировать.

«После того, как в прошлом году мы доставили серьёзные проблемы нашим поставщикам, мы решили представить в начале этого года базовую оценку с диапазоном, который помогает (поставщикам) составлять бизнес-планы, включая кадровые вопросы», – сказал онлайн-прессе директор по связям с общественностью Toyota Нагата Дзюн на пресс-конференции.

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