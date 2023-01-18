В Японии продажи подержанных автомобилей в 2022 году достигли рекордно низкого уровня
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Токио, 17 января (Jiji Press). Продажи подержанных автомобилей (за исключением малолитражек) в Японии в 2022 году упали на 6,3% по сравнению с предыдущим годом до 3 495 305 единиц, что является самым низким уровнем с 1978 года, сообщила во вторник Японская ассоциация автомобильных дилеров.
Продажи подержанных автомобилей снижаются третий год подряд – по-видимому, из-за падения внутренних продаж новых автомобилей на 8,3% в том же году из-за производственных проблем, включающих нехватку полупроводников.
В месячном исчислении продажи подержанных автомобилей снижались 19 месяцев подряд с июня 2021 года.
По типам транспортных средств годовые продажи легковых автомобилей упали на 6,4%, грузовых на 6,1% и автобусов на 2,9%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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