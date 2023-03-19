44% хотят, чтобы Кисида посетил Украину: опрос Jiji
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 марта (Jiji Press). Около 44% жителей Японии считают, что премьер-министру Кисиде Фумио следует посетить Украину, показал опрос общественного мнения, проведённый Jiji Press.
Опрос показал, что 44,2% респондентов считают, что японскому лидеру следует посетить Украину, что намного превышает 26,1% тех, кто считает, что ему не нужно этого делать.
Кисида, который в мае примет саммит Большой Семёрки крупнейших демократий в Хиросиме, является единственным лидером G7, который не посещал Украину с момента вторжения в неё России.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Кисиду посетить страну, но японский лидер пока не сделал этого, отчасти из соображений безопасности.
Согласно опросу Jiji, на вопрос о том, должно ли правительство Японии увеличить поддержку Украины, 46,2% высказались «за», а 21,1% не согласились.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Госпожа Деви Сукарно посетила Киев, чтобы доставить гуманитарную помощь
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- В Украине в ходе боевых действий погиб японский гражданин – предположительно доброволец, воевавший против российской армии
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»
Украинский кризис Кисида Фумио Jiji Press Вторжение России в Украину