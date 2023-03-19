44% хотят, чтобы Кисида посетил Украину: опрос Jiji

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Около 44% жителей Японии считают, что премьер-министру Кисиде Фумио следует посетить Украину, показал опрос общественного мнения, проведённый Jiji Press.

Опрос показал, что 44,2% респондентов считают, что японскому лидеру следует посетить Украину, что намного превышает 26,1% тех, кто считает, что ему не нужно этого делать.

Кисида, который в мае примет саммит Большой Семёрки крупнейших демократий в Хиросиме, является единственным лидером G7, который не посещал Украину с момента вторжения в неё России.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Кисиду посетить страну, но японский лидер пока не сделал этого, отчасти из соображений безопасности.

Согласно опросу Jiji, на вопрос о том, должно ли правительство Японии увеличить поддержку Украины, 46,2% высказались «за», а 21,1% не согласились.





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