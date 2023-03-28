Япония выбрала 11 регионов для привлечения состоятельных иностранных гостей

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Токио, 28 марта (Jiji Press). Япония выбрала 11 внутренних регионов для привлечения состоятельных иностранных гостей в сельские районы, заявил министр туризма Сайто Тэцуо.

Этот шаг направлен на увеличение потребления путешественников в Японию на человека в условиях ожиданий, что произойдёт полномасштабное восстановление числа иностранных посетителей.

Японское агентство по туризму поможет местным муниципалитетам и организациям по управлению туристическими направлениями в 11 регионах разработать объекты размещения и туристические программы.

Один из выбранных регионов охватывает самую южную префектуру Окинавы и остров Амами-Осима в соседней префектуре Кагосима.

В 2019 году, до пандемии COVID-19, около 290 000 посетителей Японии из США, Китая и четырёх других стран потратили не менее 1 миллиона йен на человека за поездку, а общая сумма составила около 552,3 миллиарда йен.

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