Количество иностранных посетителей Японии в марте достигло 66% от уровня, существовавшего до пандемии
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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Оценочное количество посетителей Японии в марте составило 1 817 500 человек, что составляет 65,8% от числа, отмеченного четырьмя годами ранее, до пандемии COVID-19, сообщила Японская национальная туристическая организация.
Количество въезжающих выросло в 27 раз по сравнению с прошлым годом, оно больше, чем 1,47 миллиона посетителей в феврале. Росту способствует увеличение числа посетителей из других частей Азии, США, Европы, Австралии и Ближнего Востока.
Спрос на поездки в Японию вырос благодаря сезону цветения сакуры и возобновлению международных круизов с остановками в японских портах.
За исключением жителей материкового Китая, где восстановление было вялым из-за ограничений правительства Китая на поездки в Японию, общее количество посетителей Японии вернулось к 84,2% от уровня до пандемии.
Последний отчёт правительственной организации о количестве посетителей также показывает, что темпы восстановления после резкого ослабления пограничного контроля Японией осенью прошлого года набирают обороты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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