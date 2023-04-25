Япония планирует расширить сферу действия визового статуса иностранного рабочего типа 2

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Стало известно, что правительство Японии планирует расширить спектр отраслей, охватываемых программой, позволяющей иностранным рабочим с определёнными навыками жить в стране.

Количество секторов, охватываемых визовым статусом Типа 2, будет увеличено с нынешних 2 до 11, сюда войдут также жильё, сельское хозяйство и предприятия общественного питания.

План направлен на поощрение долгосрочного трудоустройства иностранных рабочих, чтобы помочь решить проблему нехватки рабочей силы в Японии из-за снижения рождаемости в стране.

Правительство представило этот план на заседании правящей Либерально-демократической партии и собирается его утвердить в кабинете министров в июне после обсуждений внутри партии.

В соответствии с действующей системой, введенной в 2019 году, Япония предоставляет статус Типа 1 работникам с определённым уровнем квалификации и статус Типа 2 высококвалифицированным работникам, которые могут быть руководителями.

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