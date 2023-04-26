Правящий блок Японии начинает обсуждения об экспорте оборонной техники

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Правящая коалиция Японии начала обсуждение пересмотра ограничений страны на экспорт оборонной техники.

В центре дискуссий правящей Либерально-демократической партии и её младшего партнёра по коалиции Комэйто находится вопрос о том, следует ли разрешить экспорт летального оружия.

Выступая в начале встречи 26 апреля, начальник службы безопасности Комэйто Сато Сигэки, исполняющий обязанности председателя дебатов, сказал: «Мы хотели бы обсудить, как создать наилучшую возможную основу в условиях всё более сложной обстановки безопасности, сохраняя при этом наш путь как мирного государства».

Участники договорились о регулярных встречах, в том числе для выслушивания мнения экспертов, начиная с мая.

Правительство в конце 2022 года заявило, что пересмотрит ограничения, чтобы позволить Японии оказывать жизненно важную помощь странам, подвергающимся вторжению – очевидно, говоря об Украине.

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