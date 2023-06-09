Китайские и российские бомбардировщики летают рядом с Японией второй день подряд
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Министерство обороны Японии 7 июня второй день подряд зафиксировало совместный полёт китайских и российских бомбардировщиков вблизи Японии, что Токио расценило как очевидную демонстрацию военной мощи Китая и России.
В тот же день министерство заявило, что подтвердило совместный полёт двух китайских бомбардировщиков H-6 и двух российских бомбардировщиков Ту-95 из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана к югу от префектуры Окинава, самой южной части Японии.
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило серьёзную обеспокоенность совместными полётами Китаю и России.
Совместный полёт произошёл после того, как министерство национальной обороны Китая 6 июня заявило, что китайские и российские военные провели «совместное воздушное стратегическое патрулирование» над Японским и Восточно-Китайским морями.
По данным японского министерства, четыре бомбардировщика вылетели со стороны Китая и пролетели между главным островом Окинавы и островом Мияко, который также является частью Окинавы, и достигли Тихого океана около полудня 7 июня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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