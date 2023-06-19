Японская компания Nidec начнёт производство запчастей для «летающих автомобилей» с бразильской Embraer
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Киото, 18 июня (Jiji Press). Японская компания Nidec Corp. сообщила, что войдёт в бизнес по производству запчастей для «летающих автомобилей» путём создания совместного предприятия с крупным бразильским производителем самолетов Embraer.
Совместное предприятие Nidec Aerospace LLC будет разрабатывать и производить электрические силовые установки для электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) с использованием существующих мощностей Nidec и Embraer в Бразилии и Мексике.
Новая компания будет на 51% принадлежать группе Nidec и на 49% –Embraer, а её штаб-квартира будет находиться в Миссури.
Nidec и Embraer проводят совместные исследования летающих автомобилей с 2022 года. Ожидается, что спрос на eVTOL, которые не требуют взлётно-посадочных полос и работают относительно тихо, будет расти в соответствии с переходом к декарбонизации авиационной отрасли и достигнет уровня в 150 миллиардов йен к 2030 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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