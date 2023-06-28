Премьер-министр Японии Кисида Фумио в июле посетит Литву и Бельгию

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил, что с 11 июля посетит Литву и Бельгию в течение четырёх дней.

В ходе визита Кисида примет участие в саммите НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе, а также проведёт встречу с лидерами Европейского союза в Брюсселе.

Премьер-министр также посетит Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар 16-19 июля, что станет его первой поездкой на Ближний Восток с момента вступления в должность в октябре 2021 года.

Он обнародовал графики на встрече руководителей правящей Либерально-демократической партии.

В отношении тура по Ближнему Востоку Кисида сказал: «Япония стремится усилить свой глобальный вклад в то время, когда международная ситуация становится всё более сложной, предлагая технологическое сотрудничество в усилиях этого региона по достижению углеродной нейтральности в дополнение к участию в ресурсной дипломатии».

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