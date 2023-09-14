Около 20 граждан Японии задержаны в Камбодже по подозрению в особых видах мошенничества

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Бангкок, 13 сентября (Jiji Press). Около 20 граждан Японии были задержаны местной полицией в Пномпене, столице Камбоджи, по подозрению в причастности к особым видам мошенничества.

Власти Камбоджи работают со своими японскими коллегами над расследованием этого дела.

По данным информированных источников, 11 сентября вечером полиция совершила обыск в квартире в столице Камбоджи после того, как получила информацию от местного посольства Японии и других источников, где находились около 20 человек. Сообщается, что некоторые подозреваемые находятся в бегах.

Был ряд случаев, когда японские граждане, постоянно живущие в Юго-Восточной Азии, были задержаны в связи с особыми видами мошенничества. Только в Камбодже 19 граждан Японии были репатриированы и арестованы полицией Токио в апреле, а двое граждан были отправлены обратно в Японию и арестованы полицией префектуры Сага в августе.

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