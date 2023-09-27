Японская система приравненных к беженцам вступит в силу 1 декабря

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Токио, 26 сентября (Jiji Press). Новая японская система предоставления статуса приравненных к беженцам лиц эвакуированным из зон конфликта людям, которые не признаны беженцами в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев, вступит в силу 1 декабря, сообщило министерство юстиции.

Эта система включена в пересмотренный закон об иммиграционном контроле и признании беженцев, принятый в июне.

Дополнительная система защиты призвана помочь эвакуированным из Украины и Сирии. Правительство предоставит статус проживания таким квази-беженцам и будет оказывать им стабильную поддержку.

В настоящее время правительство разрешает эвакуированным из Украины, испытывающей вторжение России, оставаться в Японии по усмотрению министра юстиции, поскольку Токио не признаёт их беженцами в соответствии с конвенцией ООН.

«Это система, обеспечивающая защиту тех, кто сталкивается с гуманитарным кризисом. Мы стремимся спасти многих людей от их страданий, введя её в силу как можно скорее», – заявил министр юстиции Коидзуми Рюдзи на пресс-конференции.

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