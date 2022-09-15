Япония выдаст пособия эвакуированным украинцам ещё на шесть месяцев
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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Агентство иммиграционных служб Японии заявило, что на шесть месяцев продлит программу предоставления пособий на проживание украинцам, спасающимся от российского вторжения в их страну.
Первоначально предполагалось, что программа завершится примерно через шесть месяцев после того, как эвакуированные поселятся во временных жилых помещениях. Но агентство решило продолжить оказание поддержки, поскольку ситуация в Украине всё ещё нестабильна.
По данным агентства, в период со 2 марта, когда премьер-министр Кисида Фумио объявил о политике своей администрации по приему эвакуированных украинцев, до 12 сентября в Японию прибыло 1878 украинцев.
К 12 сентября в Японии находилось 1798 эвакуированных, в том числе 104 человека на временном проживании.
Пособие на проживание предоставляется эвакуированным, у которых нет родственников или знакомых в Японии. На сегодняшний день они предоставлены 224 таким людям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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