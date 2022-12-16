Четверть людей, эвакуировавшихся из Украины в Японию, намерены обосноваться здесь на долгое время: опрос The Nippon Foundation

К 9 декабря количество эвакуировавшихся из Украины в Японию превысило 2000 человек. Почти половина из них с трудом говорит или понимает по-японски, поэтому немногие из них работают полный рабочий день, они находятся в сложном психологическом состоянии, ощущают беспокойство, страдают от одиночества или не могут заснуть.

Согласно результатам опроса украинских эвакуированных, проведенного Nippon Foundation, примерно четверть из них хотят оставаться в Японии как можно дольше или поселиться здесь навсегда. Вместе с теми, кто хотел бы остаться в Японии до тех пор, пока ситуация в Украине не стабилизируется, более 65% респондентов хотели бы остаться здесь надолго.

Опрос проводился онлайн с конца ноября по начало декабря среди эвакуированных в возрасте старше 18 лет при поддержке Nippon Foundation, получены ответы от 750 человек. Из 2179 эвакуированных (на 9 декабря) 1608 человек получили помощь в оплате проезда и проживания от фонда Nippon Foundation.

В ответах на вопрос о мерах необходимой поддержки (помимо пособий на проживание и предметов первой необходимости), 55,9% респондентов назвали «досуг/туризм», за этим следует «помощь в поиске работодателей и профессиональное обучение» (39,2%), «помощь в поиске местных групп поддержки и людей, желающих помочь» (36,7%), и 36% выразили желание наладить дружеские связи с японцами.

На вопрос об их состоянии за последние две недели многие ответили, что испытывают проблемы со сном, на бессонницу «почти каждый день», «довольно часто» и «иногда» в общей сложности жалуется около 70%. Около 60% говорят, что чувствуют себя одинокими и не могут сосредоточиться.

Опрос включал комментарии в свободной форме, и в них, помимо выражения благодарности за поддержку, в том числе писали: «Я подал заявку на участие в программе школы японского языка, и меня отправили далеко от друзей, живущих в Японии. Я хочу переехать в Токио, участвовать в мероприятиях, встречаться с друзьями и найти работу», «В районе, где я сейчас живу, практически нет мероприятий по общению с украинскими эвакуированными».

Фотография к заголовку: PIXTA

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