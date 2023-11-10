Кисида может встретиться с Си Цзиньпином в США на следующей неделе

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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио может провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином на следующей неделе в преддверии саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Ожидается, что генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности Акиба Такэо в ближайшее время посетит Китай для переговоров о деталях предстоящего японско-китайского саммита, сообщили источники в японском правительстве. Саммит АТЭС запланирован на три дня, начиная с 15 ноября.

Встреча Кисиды и Си станет первой с тех пор, как два лидера провели свои первые переговоры лицом к лицу в Бангкоке в ноябре прошлого года.

На запланированном двустороннем саммите Кисида, скорее всего, проинформирует Си Цзиньпина о безопасности выброса в океан очищенной воды, содержащей тритий, радиоактивное вещество, с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» и попросит китайского лидера отменить полный запрет на импорт японской рыбной продукции, сообщили источники.

Запрет на импорт был введён сразу после того, как в конце августа начался сброс очищенной воды со станции компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии.

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